17-річна Виставкіна посіла 9-те місце у стрибках з 10-метрової вишки на ЧЄ-2026

17-річна українка Софія Виставкіна посіла 9 місце у стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи-2026, який проходить у Парижі.

Її сумарний результат склав 277.50 балів

Чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Великої Британії Мейсі Бонд, "срібло" виборола німкеня Полін Александра Пфайф , а бронзову медаль до свого активу записала Елсе Гуртьє Праастерінк з Нідерландів.

Результати змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки

Напередодні українські спортсмени Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик посіли 5-те місце у командних стрибках з 3-метрового трампліна.