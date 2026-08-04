Не погано і не добре: Середа – про "бронзу" чемпіонату Європи-2026 у синхронних стрибках

Український дует Марка Гриценка та Олексія Середи став призером чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Українці посіли третє місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Для Середи це вже друга "бронза" цьогорічного Євро – раніше він став третім у командних змаганнях.

Після виступу лідер збірної України поспілкувався з Чемпіоном. Олексій поділився емоціями від медалі, назвав причини помилок під час стрибків та оцінив рівень конкуренції на турнірі.

– Минулого року було "золото", зараз – "бронза". Із чим ти пов'язуєш цей результат?

– З тим, що це просто спорт і ніколи не знаєш насправді, що може трапитися. Тут теж є доля випадковості. Мені здається, ми були навіть краще підготовлені, ніж в Анталії, але от на змаганнях трапилось, як трапилось. Доля рандому тут також присутня.

– Враховуючи конкуренцію, яка була цьогоріч, "бронза" для вас – це добре, чи чекали кращого?

– Для нас це гарний результат, але зараз дійсно конкуренція була сильнішою. "Бронза" – це нормальний, середній результат. Не погано і не добре. Щось посередині.

– Прокоментуй загалом ваш виступ, що не вдалось на твою думку?

– Ми з Марком вдвох припускалися помилок в індивідуальному виконанні стрибків, тобто не робили ті стрибки, які ми вміємо робити. Грубих помилок, щоправда, також не було, але якось так.

– Італійці знову на п'єдесталі. Вони ж ніби зробили стрибки з меншою складністю, але ідеально, завдяки чому набрали більшу суму балів. Чи не так?

– Так, насправді так і є. Але у них був один складний стрибок – чотири з половиною оберти вперед. Але загалом програма, дійсно, була трошечки легша, ніж у нас. Вони пройшлись без помилок і завдяки цьому нас обійшли.

– Який стрибок якби була можливість ти б хотів перевиконати?

– Напевно, четвертий – чотири з половиною оберти вперед. Його хотів би перевиконати.

– Попереду індивідуалка і синхрон із Ксенією Байло. Враховуючи конкуренцію, чого чекаєш від цих змагань?

– Не хочу давати ніяких прогнозів, тому що, як я сказав, інколи буває, що ти на 100% готовий до змагань, а на змаганнях може щось трапитись. Тому що – це спорт і тут присутній рандом. Тому прогнозів давати не буду, але ми зробимо максимум, постараємось все виконати ідеально.