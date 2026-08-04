Бочек замкнула топ-10 у стрибках з 3-метрового трампліна на Євро-2026

Українська спортсменка Ксенія Бочек невдало виступила у фіналі чемпіонату Європи 2026 року в Парижі в стрибках у воду з 3-метрового трампліна. Українська спортсменка набрала рівно 260 балів і посіла 10 місце з 12 учасниць фіналу.

Бочек вдалося випередити лише вірменку Олександру Бібкіну та швейцарку Мішель Луїзу Хаймберг, яка припинила боротьбу після першої з п'яти спроб фінального раунду.

"Золото" завоювала британка Ясмін Харпер, яка випередила "нейтральну" Надію Тріфонову та італійку Елізу Піцціні.

Підсумкові результати:

Минулого року в цьому ж виді програми на чемпіонаті Європи Бочек посіла п'яте місце.

Нагадаємо, раніше Олексій Середа та Марк Гриценко завоювали "бронзу" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.