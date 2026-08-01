Український дует виграв "бронзу" на чемпіонаті Європи-2026 із синхронних стрибків у воду з 10 метрів

Український дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло посів третє місце на чемпіонаті Європи-2026 із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Наші спортсменки здобули цю медаль із результатом у 286.20 бала. Рекорд цієї пари за всю історію змагань складає 278 балів.

У першому раунді "синьо-жовті" отримали від арбітрів 46.20 бала, у другому - 45.00 бала. А вже у подальших спробах українки систематично підвищували свої результати, і в підсумку дійшли до 75.84 та 63.36 бала в останніх раундах.

Зауважимо, що дует Софії Виставкіної та Ксенії Байло лише в цьому році сформувався, раніше спортсменки не виступали у парі.

Перше місце посіли британки Мейзі Бонд і Лоїс Тулсон, у підсумку їхні 5 спроб судді оцінили в 300.06 бала. Німецька пара Полін Олександра Пфейф та Олена Вассен виграла срібні медалі (298.20 бала).

Результати змагань із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Мейзі Бонд, Лоїс Тулсон (Велика Британія) – 300.06 бала Полін Олександра Пфейф, Олена Вассен (Німеччина) – 298.20 бала Софія Виставкіна, Ксенія Байло (Україна) – 286.20 бала

Нагадаємо, що для Ксенії Байло це вже третя бронзова медаль, здобута протягом цього турніру. Раніше вона в складі збірної України посіла третє місце у змішаних командних змаганнях.