Україна завоювала бронзу Євро-2026 з водних видів спорту

Збірна України зі стрибків у воду завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи 2026 року. Українська команда посіла третє місце у змішаному командному турнірі.

У боротьбі за бронзу Ксенія Бочек, Кірілл Болюх, Олексій Середа та Ксенія Байло всього на 0,15 бала випередили Польщу. Українці, які були чинними чемпіонами Європи в цьому виді програми, поступилися лише Італії та росіянам, які виступають під "нейтральним" прапором.

Підсумкові результати:

Для України це перша медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту, який проходить у столиці Франції, Парижі. Турнір стартував у п'ятницю, 31 липня, та триватиме до 16 серпня.

Наступний фінал на Євро-2026 за участі України – змагання дуетів у технічній програмі в артистичному плаванні. Він також відбудеться 31 липня, початок – о 19:00 за київським часом.