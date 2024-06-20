Кесарь та Письменська стали п'ятими на чемпіонаті Європи у стрибках з 3-метрового трампліна

Українські стрибунки у воду Анна Писменська та Вікторія Кесарь посіли п'яте місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна на чемпіонаті Європи в сербському Белграді.

Українки у фіналі отримали 233,01 бала за сумою п'яти стрибків. Зазначимо, що Кесарь є срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи з водних видів спорту. Писменська тричі ставала призеркою континентальної першості, двічі срібло (2010, 2012), а також бронза у 2014 році.

Напередодні Михайло Романчук став найкращим у змаганнях з плавання на 800 метрів вільним стилем, а також Олександр Желтяков здобув золоту нагороду з плавання на 200 метрів на спині.