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Чемпіон Плавання

Романчук здобув золото на чемпіонаті Європи

Микола Дендак — 19 червня, 21:32
Романчук здобув золото на чемпіонаті Європи

Українець Михайло Романчук здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи з плавання на 800 метрів вільним стилем в сербському Белграді.

Він проплив цю дистанцію за 7:46.20 хвилин та випередив грека Дімітріоса Маркоса (7:48.59) і Залана Саркані з Угорщини (7:49.29).

Для Михайла це вже 6 перше місце на континентальних першостях з водних видів спорту, та третя цьому виді.

Нагадаємо, напередодні інший українець Олександр Желтяков здобув золоту нагороду з плавання на 200 метрів на спині.

Плавання Михайло Романчук

Михайло Романчук

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