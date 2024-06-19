Романчук здобув золото на чемпіонаті Європи

Українець Михайло Романчук здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи з плавання на 800 метрів вільним стилем в сербському Белграді.

Він проплив цю дистанцію за 7:46.20 хвилин та випередив грека Дімітріоса Маркоса (7:48.59) і Залана Саркані з Угорщини (7:49.29).

Для Михайла це вже 6 перше місце на континентальних першостях з водних видів спорту, та третя цьому виді.

Нагадаємо, напередодні інший українець Олександр Желтяков здобув золоту нагороду з плавання на 200 метрів на спині.