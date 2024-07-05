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Відомий склад олімпійської збірної України зі стрибків у воду

Андрій Яросименко — 5 липня, 16:00
Відомий склад олімпійської збірної України зі стрибків у воду

Олімпійська збірна України зі стрибків у воду оголосила свій склад на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

До складу команди увійшли: Байло Ксенія, Болюх Кірілл, Гриценко Марк, Колодій Олег, Коновалов Данило, Кесарь Вікторія, Лискун Софія, Письменська Анна, Середа Олексій.

Нагадаємо, нещодавно українки Софія Лискун та Ксенія Байло принесли Україні історичну медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду.

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