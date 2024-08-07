Кесарь не подолала кваліфікацію у стрибках з 3-метрового трампліна

Стрибунка у воду Вікторія Кесарь не зуміла подолати кваліфікацію у своїй другій дисципліні на Олімпійських іграх.

В одиночних стрибках у воду змагалися 28 спортсменок. Щоб пробитися до півфіналу треба було потрапити у топ-18.

Спортсменки виконували по 5 стрибків. Загальний результат Вікторії 217.75 бала. Вона посіла 27-ме місце.

Для Кесарь це друга Олімпіада в кар'єрі. В Токіо вона фінішувала у цій дисципліні на 23-му місці.

У Парижі Вікторія в парі з Анною Письменською брали участь у синхронних стрибках із трьох метрів, показавши сьомий результат.