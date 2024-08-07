Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Стрибки у воду

Кесарь не подолала кваліфікацію у стрибках з 3-метрового трампліна

Руслан Травкін — 7 серпня, 19:32
Кесарь не подолала кваліфікацію у стрибках з 3-метрового трампліна

Стрибунка у воду Вікторія Кесарь не зуміла подолати кваліфікацію у своїй другій дисципліні на Олімпійських іграх.

В одиночних стрибках у воду змагалися 28 спортсменок. Щоб пробитися до півфіналу треба було потрапити у топ-18.

Спортсменки виконували по 5 стрибків. Загальний результат Вікторії 217.75 бала. Вона посіла 27-ме місце.

Для Кесарь це друга Олімпіада в кар'єрі. В Токіо вона фінішувала у цій дисципліні на 23-му місці.

У Парижі Вікторія в парі з Анною Письменською брали участь у синхронних стрибках із трьох метрів, показавши сьомий результат.

Париж-2024 Стрибки у воду Олімпійські ігри-2024 Вікторія Кесарь

Олімпійські ігри-2024

Буде ще одна медаль: Насібов гарантував собі як мінімум срібло Парижа-2024
Штангіст Лі Фабінь з олімпійським рекордом виграв золото Парижу-2024 у ваговій категорії до 61 кг
Де, як не у Парижі? Французька легкоатлетка зробила пропозицію своєму хлопцеві після забігу
Міжнародна федерація каное змусила українку заклеїти патріотичний надпис на човні
Чвертьфінал Олімпіади з баскетболу: Австралія та Бельгія пробилися до 1/2 фіналу

Останні новини