18-річний Желтяков здобув золото на чемпіонаті Європи у Сербії

Українець Олександр Желтяков здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи з плавання на 200 метрів на спині в сербському Белграді.

Олександр подолав дистанцію за 1.55,39 хвилин та обійшов грека Апостолоса Сискоса (1.55,42) та Романа Мітюкова зі Швейцарії (1.55,75). Також дніпрянин встановив особистий рекорд, покращивши минулий показник на 0.4 секунди.

Зазначимо, що для Желтякова це перша нагорода на континентальній першості на дорослому рівні. Також він став першим українцем, який перемагав на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Нагадаємо, раніше Олександр оновив національний рекорд України.