Зимовий Кубок Великої Британії зі стрибків у воду з українцем Болюхом: онлайн-трансляція

Сьогодні стартує зимовий Кубок Великої Британії зі стрибків у воду. Триденні змагання проходитимуть у Шеффілді з 31 січня по 2 лютого.

Чемпіон покаже онлайн-трансляцію першого дня, яку організовує ютуб-канал Aquatics GB.

О 13:20 за київським часом розпочнуться змагання у стрибках на трампліні з трьох метрів серед чоловіків. Україну в цій дисципліні представлятиме Кирило Болюх.

Нагадаємо, Кирило на Олімпіаді-2024 виступав у парі з Олексієм Середою. Хлопці у стрибках з 10 м посіли п'яту сходинку. Вину за результат на себе взяв Олексій.

19-річний Кирило у 2022 році виграв золото юніорського чемпіонату світу в стрибках з 3 м трампліну.