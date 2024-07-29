Середа: Мене найбільше засмучує те, що я підвів Кирила, через мене він залишився без нагороди

Напередодні українські спортсмени Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.

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Після свого виступу вони поспілкувалися з українськими медіа у міксзоні. На більшість із запитань відповідав Олексій Середа.

— Так надіялися на бронзу і було близько, чого не вистачило?

— Я зробив помилку на 5-му стрибку. Вона була незначною, але її вистачило. Така помилка, інші стрибки також можна було виконати краще, ну шо, лоханулися. Я лоханувся.

— Чи згідні з оцінюванням? Нам здалося, що воно було заниженим.

— Я не дивився ще свої стрибки, тому не можу поки щось сказати. Але, по відчуттях, нормально ставилися. Не скажу, що мені занижували щось, це моя провина.

— Це ваша перша Олімпіада, як враження від змагань?

Кирило: Було хвилювання. Були Чемпіонати світу, але Олімпіада — це більше хвилювань. Я зробив все, що міг, що казали тренери, але результат ось такий.

— Загалом задоволені 5-м місцем? Чи розчарування є?

Кирило: Розчарування є, звісно.

— Чому помилка сталася?

— Тому що я не навчився ще стрибати нормально. Коли навчусь, то не буду помилятися.

— Це вже друга Олімпіада, можна сказати, що вже менше хвилювався, ніж на першій? (запитання до Середи — прим.)

— В принципі, все так само було. Я думав, що хвилюватимуся більше. Але на 5-му стрибку хвилювання було більше, а на останній я вийшов вже на розслабоні, але я його непогано виконав. Насправді найкраще, коли не хвилюєшся взагалі, бо, коли хвилювання є, то виходить так, як я стрибнув 5-й стрибок.

— З китайцями взагалі реально якось змагатися?

— Ні. Ну я не знаю, у нас був найкращий виступ у році, ми набрали 432 бали зараз, а вони 490. Тобто, нам потрібно ще один стрибок додавати, щоб вони 6 стрибали, а ми по 7. Я не знаю, як з ними змагатися. На жаль, поки що я не бачу можливості їх обігнати. Хіба, якщо хтось із них "ляпнеться", але вони не "ляпнуться".

— Ти кажеш, що навчишся стрибати, це жарт, але все одно, частина правди. Як ти вважаєш, це втрата концентрації чи що?

— Та ні, насправді цей стрибок і на тренуваннях у мене не виходив.

— Тобто він недопрацьований?

— Так. Тут багато факторів, які на це вплинули, я думаю, і техніка стрибка, і фізична форма, і хвилювання. Все разом дало 5 балів мені.

Кирило: Те, що через травму, не було такої інтенсивності тренувань.

— Так, можна сказати, що і через травму, але я себе так не виправдовую. Я вважаю, що це моя помилка. Травма, то травма, так було б більше часу. Але для мене це не виправдання.

— А Кирило вас не сварить?

— Сварить, дуже сильно, бʼє мене в номері (сміється).

— Я бачила, що ви ще змінювали боки, коли стрибали, це спочатку так було задумано?

— Так, звісно. Ми міняємося на гвинтові стрибки, бо вони виконуються трохи в бік. Щоб один на одного не стрибнути, ми міняємося.

— Ви обоє ще дуже молоді, є плани на наступну Олімпіаду?

— Є ще на цю і на наступні.

— Що зараз найважливіше для тебе перед наступним виступом, як ти вважаєш? Дуже засмутився, треба відійти?

— Та вже проковтнув це. Але треба відійти, зараз Кірюха в номері мене повиховує.

— На тебе тисне те, що ти відповідальний за товариша?

— Ну так, мене найбільше засмучує те, що я підвів Кирила, не тільки себе. Через мене ще й він залишився без нагороди.

— Ну нічого, в тебе на першій Олімпіаді теж не було медалі. Треба в одиночному виступити так, щоб була.

— Ну так, я буду старатися, буду робити все можливе, звичайно, але нічого не обіцяю.

— Не втрачаєте мотивацію після того, як не вдалося?

— Та ні. Я навпаки така людина, якщо у мене не вдається, то зʼявляється більше мотивації, більше починаю працювати, бо бачу, що дійсно є всі шанси, трохи залишилося. Десь недопрацював, десь тренера не послухав і воно випливає потім.

— А тренерка вже встигла щось сказати?

— Вона сказала, що молодці. Видно, що вона також засмучена, але, що вже зробиш.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.