Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Відкритому Кубку Європи

Збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Турнір відбувся в межах European judo tour, на якому виступають понад 500 атлетів з 45 країн світу.

Яків Хаммо здобув золоту нагороду у категорії +100 кг, а ще чотири представники України виграли срібло та бронзу Кубку Європи.

Українські медалісти Кубку Європи з дзюдо:

Золото : Яків Хаммо (+100 кг).

: Яків Хаммо (+100 кг). Бронза : Руслана Булавіна (+78 кг).

: Руслана Булавіна (+78 кг). Срібло: Гліб Дубіна (-66 кг); Вадим Чернов (-66 кг); Олексій Єршов (-100 кг)

Зазначимо, що для Хаммо ця нагорода стала третьою в кар'єрі в межах Кубку Європи.

Раніше молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи.