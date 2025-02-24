Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Відкритому Кубку Європи
Федерація дзюдо України
Збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.
Турнір відбувся в межах European judo tour, на якому виступають понад 500 атлетів з 45 країн світу.
Яків Хаммо здобув золоту нагороду у категорії +100 кг, а ще чотири представники України виграли срібло та бронзу Кубку Європи.
Українські медалісти Кубку Європи з дзюдо:
- Золото: Яків Хаммо (+100 кг).
- Бронза: Руслана Булавіна (+78 кг).
- Срібло: Гліб Дубіна (-66 кг); Вадим Чернов (-66 кг); Олексій Єршов (-100 кг)
Зазначимо, що для Хаммо ця нагорода стала третьою в кар'єрі в межах Кубку Європи.
Раніше молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи.