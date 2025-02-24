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Збірна України з дзюдо здобула п'ять нагород на Відкритому Кубку Європи

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 10:54
Збірна України з дзюдо
Федерація дзюдо України

Збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Турнір відбувся в межах European judo tour, на якому виступають понад 500 атлетів з 45 країн світу.

Яків Хаммо здобув золоту нагороду у категорії +100 кг, а ще чотири представники України виграли срібло та бронзу Кубку Європи.

Українські медалісти Кубку Європи з дзюдо:

  • Золото: Яків Хаммо (+100 кг).
  • Бронза: Руслана Булавіна (+78 кг).
  • Срібло: Гліб Дубіна (-66 кг); Вадим Чернов (-66 кг); Олексій Єршов (-100 кг)

Зазначимо, що для Хаммо ця нагорода стала третьою в кар'єрі в межах Кубку Європи.

Раніше молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи.

дзюдо Федерація дзюдо України

дзюдо

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