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Курченко гарантувала собі медаль на Гран-прі в Австрії

Олексій Мурзак — 9 березня 2025, 15:30
Курченко гарантувала собі медаль на Гран-прі в Австрії
Юлія Курченко
IJF

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко вийшла у фінал Гран-прі, що проходить в Австрії.

В 1/2 фіналу в категорії до 78 кг наша спортсменка перемогла представницю Словенії Метку Лобнік. До цього Курченко здобула перемоги над дзюдоїстками з Австрії та Нідерландів.

Таким чином, українка вже гарантувала собі мінімум срібну нагороду. Суперниця Юлії по фіналу визначиться пізніше.

Раніше збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.

дзюдо Юлія Курченко

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