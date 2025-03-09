Курченко гарантувала собі медаль на Гран-прі в Австрії

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко вийшла у фінал Гран-прі, що проходить в Австрії.

В 1/2 фіналу в категорії до 78 кг наша спортсменка перемогла представницю Словенії Метку Лобнік. До цього Курченко здобула перемоги над дзюдоїстками з Австрії та Нідерландів.

Таким чином, українка вже гарантувала собі мінімум срібну нагороду. Суперниця Юлії по фіналу визначиться пізніше.

Раніше збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.