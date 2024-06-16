Українці здобули золото та два срібла на Кубку Європи в Словенії
Українські дзюдоїсти посіли 3 призові місця на Кубку Європи серед дорослих у словенському Подчетртеку.
Зокрема, золото здобув Заур Дуньямалієв, який у фіналі переміг Віктора Адама зі Словаччини.
Також до фіналу пройшли Ігор Цуркан та Алєксєй Моісєєв, проте обидва поступилися у своїх двобоях та посіли другі місця.
Нагадаємо, у попередній день змагань українець Сергій Неботов переміг представника Азербайджану Ібрагіма Алієва та здобув бронзову нагороду.
Раніше ми повідомляли про успіх українських дзюдоїстів на аналогічному турнірі в Мадриді.