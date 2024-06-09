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Два українці здобули бронзу на Кубку Європи в Мадриді

Игорь Чернявский — 9 червня, 00:00
Два українці здобули бронзу на Кубку Європи в Мадриді

Два українських дзюдоїсти стали бронзовими призерами Відкритого Кубку Європи з дзюдо серед дорослих.

Микита Голобородько посів третє місце у ваговій категорії до 66 кілограмів. У бронзовій сутичці він завдяки двом успішним кидкам здолав представника Іспанії.

Руслана Булавіна здобула бронзу у вазі від 78 кг. У поєдинку за третє місце вона провела утримання на суперниці з Австрії.

Змагання в Мадриді продовжаться 9 червня. Нагадаємо, напередодні Денис Стеценко виграв чемпіонат Європи з дзюдо серед ветеранів. Ще два українці стали бронзовими призерами першості.

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