Два українці здобули бронзу на Кубку Європи в Мадриді

Два українських дзюдоїсти стали бронзовими призерами Відкритого Кубку Європи з дзюдо серед дорослих.

Микита Голобородько посів третє місце у ваговій категорії до 66 кілограмів. У бронзовій сутичці він завдяки двом успішним кидкам здолав представника Іспанії.

Руслана Булавіна здобула бронзу у вазі від 78 кг. У поєдинку за третє місце вона провела утримання на суперниці з Австрії.

Змагання в Мадриді продовжаться 9 червня. Нагадаємо, напередодні Денис Стеценко виграв чемпіонат Європи з дзюдо серед ветеранів. Ще два українці стали бронзовими призерами першості.