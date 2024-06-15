Неботов виграв бронзу Кубку Європи в Словенії

Український дзюдоїст Сергій Неботов здобув бронзову нагороду на Кубку Європи серед дорослих у словенському Подчетртеку.

В останньому поєдинку за 3-те місце турніру у ваговій категорії до 73 кг Неботов переміг представника Азербайджану Ібрагіма Алієва.

Зазначимо, що українка Іларія Цуркан теж дійшла до бронзового поєдинку у категорії до 63 кг, але зазнала поразки та посіла 5 місце на Кубку Європи.

Раніше ми повідомляли про успіх українських дзюдоїстів на аналогічному турнірі в Мадриді.