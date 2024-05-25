Збірна України завоювала вісім медалей на Кубку Європи серед юніорів

Збірна України з дзюдо здобула вісім нагород на Кубку Європи серед юніорів, що відбувся в литовському місті Каунас.

Українці завоювали три золоті нагороди, три срібні, а також дві бронзові.

Золото : Саід Магомед Халідов (до 73 кг), Назар Вісков (до 60 кг), Іларія Цуркан (до 63 кг)

: Саід Магомед Халідов (до 73 кг), Назар Вісков (до 60 кг), Іларія Цуркан (до 63 кг) Срібло : Діана Семченко (78+ кг), Данило Кравченко (до 66 кг), Данило Авраменко (до 60 кг)

: Діана Семченко (78+ кг), Данило Кравченко (до 66 кг), Данило Авраменко (до 60 кг) Бронза: Анна Казакова (до 78 кг), Гліб Дубіна (до 66 кг)

Напередодні Антон Савицький зупинився на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024. Раніше ми повідомляли про невдалий старт українця Артема Лесюка у вазі до 60 кг.

Також Микита Голобородько зумів дійти до 1/8 фіналу чемпіонату світу, а Богдан Ядов та Михайло Свідрак поступилися в першому колі.