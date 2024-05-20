Голобородько зупинився на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу

Українець Микита Голобородько зумів дійти до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 із дзюдо в Абу-Дабі (ОАЕ).

На турнірі у ваговій категорії до 66 кг спортсмен подолав двох суперників. В першому раунді Голобородько впевнено переміг представника ЦАР Зако Нгавілі. У другому колі українець взяв гору над латвійцем Ентоні де Ангелісем.

На стадії 1/8 фіналу Микита зустрівся з корейцем Ан Баулом. Українець отримав три порушення (шидо) в поєдинку та вилетів зі змагання.

Зазначимо, що інший представник України Богдан Ядов поступився у першому колі цього турніру.

Раніше ми повідомляли про невдалий старт ще одного українця Артема Лесюка на ЧС-2024 у вазі до 60 кг.