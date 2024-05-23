Савицький не зміг подолати Фонсеку в 1/8 фіналу ЧС

Український дзюдоїст Антон Савицький зупинився на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024, який проходить в Абу-Дабі (ОАЕ).

На турнірі у ваговій категорії до 100 кг спортсмен впевнено здолав першого суперника алжирця Мустафу Яссер Буамару.

Далі на нього чекав дворазовий чемпіон світу та бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Жорже Фонсека з Португалії, який впевнено переміг Савицького.

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Зазначимо, що це останній день змагань на цьому чемпіонаті світу. Раніше ми повідомляли про невдалий старт українця Артема Лесюка у вазі до 60 кг.

Також Микита Голобородько зумів дійти до 1/8 фіналу чемпіонату світу, а Богдан Ядов та Михайло Свідрак поступилися в першому колі.