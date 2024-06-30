Українці здобули 5 нагород на Кубку Європи серед юніорів

Українські дзюдоїсти успішно провели другий змагальний день Кубку Європи серед юніорів у Словенії, здобувши 5 медалей.

Золото у категорії до 81 кг завоював Магомед Хакімов. Також Олексій Болдирєв та Іван Кутенков посіли перше та друге місця відповідно у категорії до 90 кг.

Бронзові медалі здобули Тетяна Лімзаєва (до 52 кг) та Тарас Нельзєв (до 81 кг). За підсумками перших двох змагальних днів українці посідають перше місце у загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, напередодні українці здобули сім нагород, серед яких 3 золота.