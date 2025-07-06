Українці здобули золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи

Українські дзюдоїсти виграли золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи серед дорослих в естонському Таллінні.

Чемпіоном у ваговій категорії до 81 кг став Михайло Свідрак. Водночас бронзові медалі вибороли Сергій Неботов (до 73 кг) та Ярослав Давидчук (до 100 кг).

Участь у змаганнях взяли понад 300 дзюдоїстів з 34 країн світу.

Раніше українець Микита Юданов виграв золоту медаль Кубку Європи серед юніорів з дзюдо, який відбувся у Берліні.

Як відомо, у травні українські дзюдоїсти вибороли одразу 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів у литовському Каунасі: 3 золота, 2 срібла та 10 бронзових нагород.