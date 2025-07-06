Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Дзюдо

Українці здобули золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи

Олексій Мурзак — 6 липня 2025, 20:37
Українці здобули золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи
European Judo Union

Українські дзюдоїсти виграли золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи серед дорослих в естонському Таллінні.

Чемпіоном у ваговій категорії до 81 кг став Михайло Свідрак. Водночас бронзові медалі вибороли Сергій Неботов (до 73 кг) та Ярослав Давидчук (до 100 кг).

Участь у змаганнях взяли понад 300 дзюдоїстів з 34 країн світу.

Раніше українець Микита Юданов виграв золоту медаль Кубку Європи серед юніорів з дзюдо, який відбувся у Берліні.

Як відомо, у травні українські дзюдоїсти вибороли одразу 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів у литовському Каунасі: 3 золота, 2 срібла та 10 бронзових нагород.

дзюдо Кубок Європи

дзюдо

Юданов здобув золото юніорського Кубку Європи з дзюдо
Дворазова олімпійська чемпіонка виграла титул UFC
Ястремська в компанії Білодід та подруг із шиком відзначила ювілей у Монако
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск білорусів
Португалія може пропустити чемпіонат світу через дискваліфікацію федерації за борги

Останні новини