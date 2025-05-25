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Українці завоювали 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів

Олег Дідух — 25 травня 2025, 17:57
Українці завоювали 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів
Ігор Цуркан
Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти вибороли одразу 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів у литовському Каунасі: 3 золота, 2 срібла та 10 бронзових нагород.

Перемоги здобули Ігор Цуркан у ваговій категорії до 81 кг серед чоловіків, а також Дар’я Бойченко та Анна Олійник-Корнійко у жінок у вагових категоріях до 57 і до 70 кг відповідно.

Срібло завоювали Олександр Мартинчук (чоловіки, вагова категорія до 66 кг) і Крістіна Опанасенко (жінки, до 63 кг).

Бронзові нагороди вибороли Назар Вісков і Данило Кравченко (чоловіки, до 66 кг), Данило Молошик (до 73 кг), Тарас Нєльзєв (до 81 кг), Олег Фесенко і Ярослав Омельченко (понад 100 кг), Маргарита Мірошниченко та Юлія Штефаник (жінки, до 52 кг), Іларія Цуркан (жінки, до 63 кг), Дар’я Доля (до 78 кг) і Діана Семченко (понад 78 кг).

Минулого тижня українці завоювали 4 медалі на турнірі European open та Кубку Європи серед кадетів.

Федерація дзюдо України

Федерація дзюдо України

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