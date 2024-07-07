Україна здобула дві нагороди на Відкритому Кубку Європи в Талліні

Українські дзюдоїсти здобули дві медалі у другий день турніру Tallin European Open-2024.

Марат Крижанський здобув бронзу у ваговій категорії до 90 кг. Золото виграв німець Йохан Ленц, а срібло — нідерландець Марк Ван Дейк.

Також, українських вболівальників порадував Микола Грибик, який здобув бронзу серед дзюдоїстів вагою 100 кг і вище. Золото знову відправилось у Німеччину (Йонас Шрібер), а срібну нагороду виграв естонець Карл Прілін Турк.

Нагадаємо, що у перший змагальний день українські дзюдоїсти здобули три медалі.

Напередодні російські дзюдоїсти вирішили відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2024.