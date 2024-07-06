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Українці вибороли три медалі у перший день Відкритого Кубку Європи в Талліні

Игорь Чернявский — 6 липня, 18:56
Українці вибороли три медалі у перший день Відкритого Кубку Європи в Талліні

Українські дзюдоїсти здобули три медалі у стартовий день турніру Tallin European Open-2024.

Про це повідомила Федерація дзюдо України.

Дніпрянка Руслана Булавіна виборола срібло у ваговій категорії понад 78 кілограмів, а Вадим Чернов і Сергій Неботов посіли треті місця в 66 кг та 73 кг відповідно.

Також на Відкритому Кубку Європи в Талліні виступили Денис Тупицький (до 60 кг) та Анастасія Антіпіна (до 63 кг). Вони стали сьомими у своїх дивізіонах.

Нагадаємо, напередодні російські дзюдоїсти вирішили відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2024.

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