Українці вибороли три медалі у перший день Відкритого Кубку Європи в Талліні
Українські дзюдоїсти здобули три медалі у стартовий день турніру Tallin European Open-2024.
Про це повідомила Федерація дзюдо України.
Дніпрянка Руслана Булавіна виборола срібло у ваговій категорії понад 78 кілограмів, а Вадим Чернов і Сергій Неботов посіли треті місця в 66 кг та 73 кг відповідно.
Також на Відкритому Кубку Європи в Талліні виступили Денис Тупицький (до 60 кг) та Анастасія Антіпіна (до 63 кг). Вони стали сьомими у своїх дивізіонах.
Нагадаємо, напередодні російські дзюдоїсти вирішили відмовитися від участі в Олімпійських іграх-2024.