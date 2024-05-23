Балєвський поступився в другому колі та вилетів з ЧС

Українець Євгеній Балєвський зупинився на другій стадії чемпіонату світу-2024 із дзюдо в Абу-Дабі (ОАЕ).

На турнірі у ваговій категорії понад 100 кг спортсмен чудовим іппоном переміг німця Еріка Арона Абрамова в першому колі.

Наступним суперником українця став представник Південної Кореї Кім Мін-йонг. Його Євгеній вже не зміг подолати.

Зазначимо, що це останній день змагань на цьому чемпіонаті світу. Раніше ми повідомляли про невдалий старт українця Артема Лесюка на ЧС-2024 у вазі до 60 кг.

Також Микита Голобородько зумів дійти до 1/8 фіналу чемпіонату світу, а Богдан Ядов та Михайло Свідрак поступилися в першому колі.