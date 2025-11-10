Чергова нагорода: син Усика здобув медаль на Кубку Андалусії з дзюдо

9 листопада тренер синів абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика поділився у соцмережах приємною новиною – Кирило Усик привіз додому нову нагороду!

Юний спортсмен виборов бронзову медаль на Кубку Андалусії з дзюдо, продемонструвавши характер, витримку та справжній бойовий дух, який, здається, у нього в крові.

На опублікованому фото Кирило позує з медаллю і товаришами по команді.

Нагадаємо, не так давно син Усика виграв бронзову медаль на турнірі Copa de España A.

Раніше повідомлялося, що юний спортсмен здобув срібну медаль на Кубку Іспанії з дзюдо.