Україна здобула другу медаль на турнірі Grand Slam у Душанбе

У столиці Таджикистану, Душанбе, завершився турнір із дзюдо серії Grand Slam. В останній змагальний день на п'єдестал піднявся представник України Олексій Єршов.

24-річний спортсмен здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 100 кг. У сутичці за третє місце українець переміг іппоном сербського дзюдоїста Лазара Здрале. Для Єршова ця медаль стала першою на рівні турнірів Grand Slam.

За крок від подіуму зупинився Вадим Чернов. У ваговій категорії до 66 кг він посів п'яте місце після невдачі у "бронзовому" фіналі.

Нагадаємо, що у перший день змагань у Душанбе срібну медаль у ваговій категорії до 60 кг здобув українець Артем Лесюк.

Наступний етап турніру серії Grand Slam відбудеться з 8 по 10 травня в Алмати.