Українські дзюдоїсти з двома медалями чемпіонату Європи U23

У Кишиневі (Молдова) відбувся чемпіонат Європи з дзюдо серед спортсменів до 23 років, який тривав з 31 жовтня по 2 листопада. У турнірі взяли участь понад 300 учасників із 37 країн континенту.

Збірна України була представлена максимальним складом із 18 спортсменів – по дев’ять чоловіків і жінок. За підсумками змагань українські дзюдоїсти двічі піднімалися на п’єдестал пошани.

Ольга Цімко виборола срібну медаль у ваговій категорії до 70 кг, поступившись у фіналі представниці Швеції. Для Цімко це перша нагорода на чемпіонаті Європи серед молоді.

Також українська команда здобула бронзу у змішаному командному турнірі, упевнено здолавши збірну Португалії з рахунком 4:1. До медального складу увійшли Саід-Магомед Халідов, Денис Докторов, Ярослав Омельченко, Микола Грибик, Інна Шинкаренко, Сергій Сокирко, Дар’я Бойченко, Анна Олійник-Корнійко та Анна Казакова.

