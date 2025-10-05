Українська правда
Син Усика здобув бронзову медаль на турнірі в Іспанії з дзюдо

Микола Дендак — 5 жовтня 2025, 22:55
Син Усика здобув бронзову медаль на турнірі в Іспанії з дзюдо
Олександр Усик
Кирило Усик, син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, виграв бронзову медаль на турнірі Copa de España A – Santander, що проходив у Іспанії.

Про це повідомляє Інстаграм-канал "vasylchuk_academy".

Загалом українські спортсмени здобули 6 медалей: два золота на рахунку Діани Рякіної та Одіна Салас Ярмака. А ось Макар Васильчук, Іван Коциба, Данило Астаф'єв та Усик принесли Україні бронзу.

Зауважимо, що нещодавно Олександр Усик несподівано з’явився на дитячому тренуванні з дзюдо в іспанській Марбельї, де займається його син.

Нагадаємо, напередодні Усик нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши дворазовим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

