Син Усика здобув бронзову медаль на турнірі в Іспанії з дзюдо
Кирило Усик, син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, виграв бронзову медаль на турнірі Copa de España A – Santander, що проходив у Іспанії.
Про це повідомляє Інстаграм-канал "vasylchuk_academy".
Загалом українські спортсмени здобули 6 медалей: два золота на рахунку Діани Рякіної та Одіна Салас Ярмака. А ось Макар Васильчук, Іван Коциба, Данило Астаф'єв та Усик принесли Україні бронзу.
Зауважимо, що нещодавно Олександр Усик несподівано з’явився на дитячому тренуванні з дзюдо в іспанській Марбельї, де займається його син.
Нагадаємо, напередодні Усик нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши дворазовим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.