На війні загинув неодноразовий призер чемпіонату України з дзюдо
Війна забрала життя 23-річного українського дзюдоїста Даніеля Класса.
Про це повідомляє СК JUDO DNIPRO.
Класс став на захист України з початку повномасштабної війни. Військовий загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.
23-річний Даніель був вихованцем спортивного клубу "Дзюдо Дніпро". Був кандидатом у майстри спорту, бронзовим призером чемпіонату України U17 у 2017 році, бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів U18 у 2018 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чемпіона світу зі скелелазіння Максима Петренка та неодноразового чемпіона України з ММА.