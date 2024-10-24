На війні загинув неодноразовий призер чемпіонату України з дзюдо

Війна забрала життя 23-річного українського дзюдоїста Даніеля Класса.

Про це повідомляє СК JUDO DNIPRO.

Класс став на захист України з початку повномасштабної війни. Військовий загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.

23-річний Даніель був вихованцем спортивного клубу "Дзюдо Дніпро". Був кандидатом у майстри спорту, бронзовим призером чемпіонату України U17 у 2017 році, бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів U18 у 2018 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чемпіона світу зі скелелазіння Максима Петренка та неодноразового чемпіона України з ММА.