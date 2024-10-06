На війні загинув неодноразовий чемпіон України з ММА

Війна забрала життя українського бійця змішаних єдиноборств Назарія Гаврильця.

Про це повідомляє парламентський Комітет з питань молоді та спорту.

Військовий загинув 12 вересня під час бойового завдання у Курській області Російської Федерації, не доживши півтора місяця до 22-річчя.

Гаврилець став на захист України у 18-річному віці. Служив старшим оператором групи спеціального призначення. Воював на Київщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині.

Воїн з дитинства займався змішаними єдиноборствами. Неодноразово вигравав чемпіонат України та Івано-Франківської області з ММА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель дворазового чемпіона світу та багаторазового чемпіона України з панкратіону, Ярослава Стрільця, та української чемпіонки з важкої атлетики Ніни Пашкевич.