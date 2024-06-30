Українці здобули сім нагород на Кубку Європи серед юніорів

Українські дзюдоїсти успішно провели перший змагальний день Кубку Європи серед юніорів у Словенії, здобувши сім медалей.

Золоті нагороди зуміли завоювати Назар Вісков (у категорії до 60 кг), Артем Сорочан (до 66 кг) та Анна Казакова (до 78 кг).

Бронзові медалі здобули Олександр Клепінін (до 60 кг), Гліб Дубіна (до 66 кг), Аліса Віденеєва (до 70 кг) та Діана Семченко (до 78 кг).

Зазначимо, що Сергій Кім (до 60 кг), Данило Авраменко (до 60 кг), Данило Кравченко (до 66 кг) та Марія Рицька (до 70 кг) посіли п'яті місця на юніорських турнірах.

Раніше ми повідомляли про здобутки українських дзюдоїстів на чемпіонаті Європи серед кадетів.