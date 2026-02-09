Українські дзюдоїсти здобули дві медалі на Paris Grand Slam 2026

У неділю, 8 лютого, завершився престижний турнір із дзюдо Paris Grand Slam 2026, який приніс збірній Україні дві медалі.

Срібними призерами стали Дільшот Халматов та Антон Савицький. Вони вибороли свої нагороди у вагових категоріях до 60 та 100 кілограмів відповідно.

Для Халматова це були перші змагання у 2026 році. На турнірі він здолав, зокрема, срібного олімпійського призера Юнг Янга, а у фіналі поступився азербайджанському спортсмену Балабаю Агаєву.

Савицький при цьому у півфіналі здолав росіянина Ніяза Білалова. У сутичці за "золото" наш дзюдоїст програв дворазовому призеру чемпіонатів світу Доті Араї з Японії.

