Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Дзюдо

Українські дзюдоїсти здобули дві медалі на Paris Grand Slam 2026

Денис Іваненко — 9 лютого 2026, 15:29
Українські дзюдоїсти здобули дві медалі на Paris Grand Slam 2026
Савицький і Халматов
ФДУ

У неділю, 8 лютого, завершився престижний турнір із дзюдо Paris Grand Slam 2026, який приніс збірній Україні дві медалі.

Срібними призерами стали Дільшот Халматов та Антон Савицький. Вони вибороли свої нагороди у вагових категоріях до 60 та 100 кілограмів відповідно.

Для Халматова це були перші змагання у 2026 році. На турнірі він здолав, зокрема, срібного олімпійського призера Юнг Янга, а у фіналі поступився азербайджанському спортсмену Балабаю Агаєву.

Савицький при цьому у півфіналі здолав росіянина Ніяза Білалова. У сутичці за "золото" наш дзюдоїст програв дворазовому призеру чемпіонатів світу Доті Араї з Японії.

Раніше повідомлялось, що Олександр Усик спробував себе у дзюдо.

Читайте також :
У Даші є всі нагороди, крім однієї, – у Федерації дзюдо оцінили шанси на повернення Білодід

дзюдо

дзюдо

Усик спробував себе у дзюдо: український чемпіон провів спаринг із сином
Місто вогнів і спокуси: Білодід показала яскраві фото з подорожі у Лас-Вегас
Червона сукня і нічний Київ: Білодід зачарувала фанатів новими фото
Відому французьку дзюдоїстку дискваліфікували за укус суперниці
Білодід вразила прихильників гарячою фотосесію на зимову тематику

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік