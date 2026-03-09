Я закохалася: Білодід показала яскраві кадри з подорожі до Сінгапуру

Відома українська спортсменка Дар'я Білодід поділилася з підписниками атмосферними кадрами зі своєї подорожі до Сінгапур.

У своєму Instagram дзюдоїстка опублікувала серію яскравих знімків, на яких показала різні сторони міста – від футуристичної архітектури та хмарочосів до зелених парків, жвавих вулиць і атмосферних ресторанів.

Спортсменка зізналася, що місто справило на неї сильне враження.

"Листівки із Сінгапуру. Футуристична архітектура, зелені парки, чудові ресторани та нескінченні розваги – все в одному місці. І незважаючи на свої розміри, місто все одно залишається спокійним і культурним. Я закохалася", – написала Дар'я Білодід.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

У січні олімпійська призерка подорожувала Сполученими Штатами Америки та ділилася яскравим контентом зі своїми підписниками.

Напередодні Білодід показала, як провела День святого Валентина за кордоном.