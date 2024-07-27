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Халматов: Хотілося взяти будь-яку нагороду на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 27 липня, 16:18
Халматов: Хотілося взяти будь-яку нагороду на Олімпіаді-2024

Український дзюдоїст Дільшот Халматов розчарований результатом на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це спортсмен розповів у коментарі НОК України.

"Звісно, переважає розчарування. Хотілося взяти будь-яку нагороду на цих змаганнях – це Олімпійські ігри, я наполегливо готувався до них, зробив все, щоб відновитися після травми. В першу чергу на Олімпіаді важливо бути готовим емоційно. Тут багато зайвих стресів, які ти не відчуваєш на чемпіонатах світу чи Європи.

Узбек Рузієв досвідчений спортсмен, перемагав на Grand slam, був третім на Азії, загалом дуже сильний опонент. Але після перемоги над ним я програв ще досвідченішому дзюдоїсту – двократному призеру Олімпіад Сметову з Казахстану. Для нього це вже треті Ігри. Раніше я дивився за його виступами з екрану телевізора. Сьогодні була важка сутичка, тактично він був кращим: дуже гарно мислив і правильно побудував боротьбу.

Відновлення після травми пройшло вдало. Коли приїхав до Селища, перш за все я вийшов на пробіжку, і зовсім не відчував, що мене турбує коліно. Під час сутичок сьогодні теж не відчував дискомфорту. Тож я відновився повністю.Після поразки, після складного лікування та відновлення хочу трохи відпочити. А далі повернуся до тренувань. Ви ще побачите мене на світовій арені!", — сказав Халматов.

Нагадаємо, Дільшот поступився казаху Єлдосу Сметову в 1/8 фіналу Ігор-2024 у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Окрім Дільшота, Україну в дзюдо також представлять Богдан Ядов (до 66 кг), Дар’я Білодід (до 57 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг) та Христина Гоман (понад 78 кг).

На Олімпійських іграх-2024 медалі будуть розіграні в семи вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Також відбудуться змагання у змішаному розряді.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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