Халматов: Хотілося взяти будь-яку нагороду на Олімпіаді-2024

Український дзюдоїст Дільшот Халматов розчарований результатом на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це спортсмен розповів у коментарі НОК України.

"Звісно, переважає розчарування. Хотілося взяти будь-яку нагороду на цих змаганнях – це Олімпійські ігри, я наполегливо готувався до них, зробив все, щоб відновитися після травми. В першу чергу на Олімпіаді важливо бути готовим емоційно. Тут багато зайвих стресів, які ти не відчуваєш на чемпіонатах світу чи Європи.

Узбек Рузієв — досвідчений спортсмен, перемагав на Grand slam, був третім на Азії, загалом дуже сильний опонент. Але після перемоги над ним я програв ще досвідченішому дзюдоїсту – двократному призеру Олімпіад Сметову з Казахстану. Для нього це вже треті Ігри. Раніше я дивився за його виступами з екрану телевізора. Сьогодні була важка сутичка, тактично він був кращим: дуже гарно мислив і правильно побудував боротьбу.

Відновлення після травми пройшло вдало. Коли приїхав до Селища, перш за все я вийшов на пробіжку, і зовсім не відчував, що мене турбує коліно. Під час сутичок сьогодні теж не відчував дискомфорту. Тож я відновився повністю.Після поразки, після складного лікування та відновлення хочу трохи відпочити. А далі повернуся до тренувань. Ви ще побачите мене на світовій арені!", — сказав Халматов.