Халматов: Хотілося взяти будь-яку нагороду на Олімпіаді-2024
Український дзюдоїст Дільшот Халматов розчарований результатом на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Про це спортсмен розповів у коментарі НОК України.
"Звісно, переважає розчарування. Хотілося взяти будь-яку нагороду на цих змаганнях – це Олімпійські ігри, я наполегливо готувався до них, зробив все, щоб відновитися після травми. В першу чергу на Олімпіаді важливо бути готовим емоційно. Тут багато зайвих стресів, які ти не відчуваєш на чемпіонатах світу чи Європи.
Узбек Рузієв — досвідчений спортсмен, перемагав на Grand slam, був третім на Азії, загалом дуже сильний опонент. Але після перемоги над ним я програв ще досвідченішому дзюдоїсту – двократному призеру Олімпіад Сметову з Казахстану. Для нього це вже треті Ігри. Раніше я дивився за його виступами з екрану телевізора. Сьогодні була важка сутичка, тактично він був кращим: дуже гарно мислив і правильно побудував боротьбу.
Відновлення після травми пройшло вдало. Коли приїхав до Селища, перш за все я вийшов на пробіжку, і зовсім не відчував, що мене турбує коліно. Під час сутичок сьогодні теж не відчував дискомфорту. Тож я відновився повністю.Після поразки, після складного лікування та відновлення хочу трохи відпочити. А далі повернуся до тренувань. Ви ще побачите мене на світовій арені!", — сказав Халматов.
Нагадаємо, Дільшот поступився казаху Єлдосу Сметову в 1/8 фіналу Ігор-2024 у ваговій категорії до 60 кілограмів.
Окрім Дільшота, Україну в дзюдо також представлять Богдан Ядов (до 66 кг), Дар’я Білодід (до 57 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг) та Христина Гоман (понад 78 кг).
На Олімпійських іграх-2024 медалі будуть розіграні в семи вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Також відбудуться змагання у змішаному розряді.
Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.