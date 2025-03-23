Савицький виграв золото на турнірі серії Grand Slam в Грузії

Український дзюдоїст Антон Савицький здобув золото на турнірі серії Grand Slam, який проходить в Тбілісі, Грузія.

У фіналі він переміг представника Нідерландів. Сутичка проходила в межах вагової категорії до 100 кг.

Збірну України на змаганнях представляють 8 дзюдоїстів: Назар Вісков, Микита Голобородько (-66 кг), Саід-Магомед Халідов (-73 кг), Станіслав Гунченко (-90 кг), Антон Савицький, Олексій Єршов (-100 кг), Яків Хаммо та Євгеній Балєвський (+100 кг).

Всього на турнірі виступають майже 400 дзюдоїстів з усього світу.

Раніше Савицький здобув бронзову медаль у межах Upper Austria Grand Prix 2025.

Також нагадаємо, що напередодні дзюдоїсти здобули дві нагороди на Кубку Європи серед дорослих, що проходив у латвійській Ризі.