Українці здобули дві медалі на Кубку Європи

Українські дзюдоїсти здобули дві нагороди на Кубку Європи серед дорослих, що проходив у латвійській Ризі.

В активі українців срібна та бронзова медалі. Друге місце в категорії до 90 кг посів Марат Крижанський. У фінальній сутичці він поступився представнику Хорватії Йосипу Булічу.

А бронзову медаль здобув Сергій Кім у категорії до 60 кг. Що цікаво, у поєдинку за 3 місце він здолав свого земляка Дениса Тупицького, який у підсумку опинився на 5 сходинці.

Результати Кубку Європи з дзюдо, Рига

Срібло: Марат Крижанський

Бронза: Сергій Кім

Нагадаємо, паралельно у Хорватії проходив Кубок Європи серед кадетів, на якому українські спортсмени здобули 7 медалей.