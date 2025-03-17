Українці здобули дві медалі на Кубку Європи
Федерація дзюдо України
Українські дзюдоїсти здобули дві нагороди на Кубку Європи серед дорослих, що проходив у латвійській Ризі.
В активі українців срібна та бронзова медалі. Друге місце в категорії до 90 кг посів Марат Крижанський. У фінальній сутичці він поступився представнику Хорватії Йосипу Булічу.
А бронзову медаль здобув Сергій Кім у категорії до 60 кг. Що цікаво, у поєдинку за 3 місце він здолав свого земляка Дениса Тупицького, який у підсумку опинився на 5 сходинці.
Результати Кубку Європи з дзюдо, Рига
- Срібло: Марат Крижанський
- Бронза: Сергій Кім
Нагадаємо, паралельно у Хорватії проходив Кубок Європи серед кадетів, на якому українські спортсмени здобули 7 медалей.