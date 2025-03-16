Українці здобули 7 медалей на Кубку Європи серед кадетів
Максим Зінчук
ФДУ
Українські спортсмени здобули 7 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед кадетів, що проходив у хорватському Поречі.
Зокрема, в активі українців 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові нагороди. Перше місце посіли Іларія Цуркан у категорії до 63 кг, та Артур Макаренко (до 90 кг). Примітно, що у фіналі Артур змагався проти свого земляка Кирила Перевертайла.
Результати Кубку Європи серед кадетів у Поречі
- Золото: Іларія Цуркан (-63 кг);
- Золото: Артур Макаренко (-90 кг);
- Срібло: Кирило Перевертайло (-90 кг);
- Срібло: Софія Паламаренко (-40 кг);
- Бронза: Максим Зінчук (-55 кг);
- Бронза: Богдан Остапенко (-66 кг);
- Бронза: Микита Сахаров (-81 кг).
Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка Юлія Курченко виграла золоту медаль Гран-прі, що проходило в австрійському місті Лінці.
Раніше збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.