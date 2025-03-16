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Українці здобули 7 медалей на Кубку Європи серед кадетів

Микола Дендак — 16 березня 2025, 21:29
Українці здобули 7 медалей на Кубку Європи серед кадетів
Максим Зінчук
ФДУ

Українські спортсмени здобули 7 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед кадетів, що проходив у хорватському Поречі.

Зокрема, в активі українців 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові нагороди. Перше місце посіли Іларія Цуркан у категорії до 63 кг, та Артур Макаренко (до 90 кг). Примітно, що у фіналі Артур змагався проти свого земляка Кирила Перевертайла.

Результати Кубку Європи серед кадетів у Поречі

  • Золото: Іларія Цуркан (-63 кг);
  • Золото: Артур Макаренко (-90 кг);
  • Срібло: Кирило Перевертайло (-90 кг);
  • Срібло: Софія Паламаренко (-40 кг);
  • Бронза: Максим Зінчук (-55 кг);
  • Бронза: Богдан Остапенко (-66 кг);
  • Бронза: Микита Сахаров (-81 кг).

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка Юлія Курченко виграла золоту медаль Гран-прі, що проходило в австрійському місті Лінці.

Раніше збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.

дзюдо Іларія Цуркан

Іларія Цуркан

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