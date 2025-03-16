Українці здобули 7 медалей на Кубку Європи серед кадетів

Українські спортсмени здобули 7 медалей на Кубку Європи з дзюдо серед кадетів, що проходив у хорватському Поречі.

Зокрема, в активі українців 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові нагороди. Перше місце посіли Іларія Цуркан у категорії до 63 кг, та Артур Макаренко (до 90 кг). Примітно, що у фіналі Артур змагався проти свого земляка Кирила Перевертайла.

Результати Кубку Європи серед кадетів у Поречі

Золото: Іларія Цуркан (-63 кг);

Іларія Цуркан (-63 кг); Золото: Артур Макаренко (-90 кг);

Артур Макаренко (-90 кг); Срібло: Кирило Перевертайло (-90 кг);

Кирило Перевертайло (-90 кг); Срібло: Софія Паламаренко (-40 кг);

Софія Паламаренко (-40 кг); Бронза: Максим Зінчук (-55 кг);

Максим Зінчук (-55 кг); Бронза: Богдан Остапенко (-66 кг);

Богдан Остапенко (-66 кг); Бронза: Микита Сахаров (-81 кг).

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка Юлія Курченко виграла золоту медаль Гран-прі, що проходило в австрійському місті Лінці.