Не на користь України. Збірна Польщі здолала Японію в матчі чемпіонату світу

Руслан Травкін — 7 травня 2026, 22:54
Протистояння між збірними Польщі та Японії закривало четвертий ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь поляків.

Хокей – ЧС-2026
4 тур, 7 травня

Японія – Польща 2:4 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Паш (6), 1:1 – Ханзава (16), 1:2 – Коморскі (32), 2:2 – Ханзава (38), 2:3 – Вронка (52), 2:4 – Кренжолек (59)

Японці до сьогодні виглядали слабко. Напевно, нарешті вдалося зігратися й налаштуватися, адже в перших двох періодах вони виглядали не гірше, ніж господарі турніру.

Втім, саме поляки двічі виходили вперед. Дубль Ханзави рятував "самураїв".

У третьому період поляки втретє вийшли вперед, чудово розігравши комбінацію, яка завершилася точним кидком Вронки.

 Наприкінці команда з Азії отримала більшість і навіть зняла голкіпера, але в форматі "6 на 4" пропустили в свої ворота. 

Нагадаємо, збірна України лише в серії булітів програла Казахстану.

Таким чином, "синьо-жовті", французи та поляки мають по 7 очок. Для виходу в еліту українцям треба обігрувати Японію, а також сподіватися, що Франція та Польща втратять очки в матчах із Казахстаном і Литвою.

