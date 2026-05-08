Україна – Японія: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Сьогодні, 8 травня, відбудеться заключний ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Збірна України зіграє з Японією. Обидві команди матимуть турнірну мотивацію.

Матч між збірними стартує о 17:00 за київським часом. Трансляція буде на телеканалі "Суспільне Спорт" та ютуб-каналі "Суспільне Спорт".

Наразі команда Дмитра Христича, збірні Франції та Польщі мають по 7 очок та ділять 2-4 місце в турнірній таблиці, але за додатковими показниками саме господарі турніру займають прохідну другу позицію.

Розклад останнього туру:

13:30 Казахстан – Франція

17:00 Україна – Японія

20:30 Польща – Литва

"Синьо-жовті" мають набирати 3 очки, щоб мати шанси на підвищення до елітного дивізіону, а також сподіватися на втрату очок від поляків.

Якщо Україна набере 3 очки, Франція – 3 очки, а Польща менше, то друге місце дістанеться "синьо-жовтим", оскільки в особистій зустрічі нам вдалося здобути перемогу.

Також можна набрати й два очки (перемога в ОТ/буліти), за умови, що Франція також набере максимум два очки, а Польща – одне.

Українцям підійде навіть поразка в овертаймі/серії булітів проти Японії, але треба сподіватися на поразки в основний час французів і поляків, що виглядає дуже малоймовірним.