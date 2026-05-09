Коридор пошани для литовців: українські хокеїсти емоційно відсвяткували підвищення у класі

Збірна України з хокею епічно відсвяткувала вихід до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Турнірна доля "синьо-жовтих" залежала від результату поєдинку, в якому Литва в овертаймі перемогла господарів турніру – збірну Польщі (2:1). Шалені емоції українських хокеїстів потрапили на відео.

Згодом українці віддячили литовцям, які здобули важливу перемогу над фаворитами поєдинку. Підопічні Дмитра Христича влаштували команді Литви коридор пошани.

Нагадаємо, що Україна повернулася до еліти через 19 років після вильоту. Востаннє "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні чемпіонату світу у 2007 році, посівши останнє 16-те місце.

На цьогорічному чемпіонаті світу у Дивізіоні IA підопічні Дмитра Христича у стартовому турі програли Польщі (2:3), однак потім перемогли Литву (2:1) та Францію (3:2), програли по булітах Казахстану (4:5) та здолали Японію (3:1).