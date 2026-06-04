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Збірна України покращила свою позицію в оновленому рейтингу IIHF

Олексій Мурзак — 4 червня 2026, 21:09
Збірна України покращила свою позицію в оновленому рейтингу IIHF

Збірна України піднялася на 3 позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

"Синьо-жовті" після виходу в елітний дивізіон увірвалися у топ-20 і тепер посідають 19-ту сходинку.

Водночас новим лідером рейтингу стала збірна Швейцарії, яка піднялася на 2 позиції.

Чинні чемпіони світу з хокею збірна Фінляндії, яка обіграла у фіналі Швейцарію, вийшла на четверте місце. У трійці найкращих національних команд також перебувають збірні Канади та США.

Світовий рейтинг IIHF

1. Швейцарія (+2 позиції) – 5335 балів

2. Канада – 5305

3. США (-2) – 5305

4. Фінляндія (+2) – 5240

5. Швеція (-1) – 5100

6. Чехія (-1) – 5090

7. Німеччина – 4910

8. Словаччина – 4900

9. Латвія (+1) – 4845

10. Данія (-1) – 4760

…19. Україна (+3) – 3995

Як відомо, збірна України з хокею дізналася імена суперників на чемпіонаті світу 2027 в елітному дивізіоні, який відбудеться в травні наступного року в німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі.

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