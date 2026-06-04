Збірна України покращила свою позицію в оновленому рейтингу IIHF
Збірна України піднялася на 3 позиції в оновленому рейтингу Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).
"Синьо-жовті" після виходу в елітний дивізіон увірвалися у топ-20 і тепер посідають 19-ту сходинку.
Водночас новим лідером рейтингу стала збірна Швейцарії, яка піднялася на 2 позиції.
Чинні чемпіони світу з хокею збірна Фінляндії, яка обіграла у фіналі Швейцарію, вийшла на четверте місце. У трійці найкращих національних команд також перебувають збірні Канади та США.
Світовий рейтинг IIHF
1. Швейцарія (+2 позиції) – 5335 балів
2. Канада – 5305
3. США (-2) – 5305
4. Фінляндія (+2) – 5240
5. Швеція (-1) – 5100
6. Чехія (-1) – 5090
7. Німеччина – 4910
8. Словаччина – 4900
9. Латвія (+1) – 4845
10. Данія (-1) – 4760
…19. Україна (+3) – 3995
Як відомо, збірна України з хокею дізналася імена суперників на чемпіонаті світу 2027 в елітному дивізіоні, який відбудеться в травні наступного року в німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі.