Переможець Ліги чемпіонів і фіналіст ЧС: IIHF назвала найкращого хокеїста року

Швейцарський форвард Свен Андрігетто отримав нагороду найкращому хокеїсту року від Міжнародної федерації хокею.

Про це повідомила пресслужба IIHF.

32-річний Андрігетто відіграв ключову роль у виході Швейцарії у фінал чемпіонату світу у Стокгольмі, де його команда програла США. Він був другим найрезультативнішим бомбардиром турніру з сімома голами.

Він домінував у швейцарській лізі та Лізі чемпіонів у складі Цюриха. У фіналі ЛЧ дубль Свена допоміг здобути швейцарському клубу тріумф.

Андрігетто отримав 34,6% голосів, за ним розташувався американський воротар Джеремі Свейман з 18,6%. Трійку замкнув Давид Пастрняк – 18,0%.

Іншими номінантами на нагороду були швейцарець Деніс Мальгін, американець Клейтон Келлер та канадець Натан Маккіннон.

Андрігетто отримає свою нагороду від президента IIHF Люка Тардіфа у час і місце, які будуть визначені пізніше.

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Фінальну шістку хокеїстів було обрано комітетом IIHF на основі їхніх навичок, рішучості, командних успіхів та характеру на льоду та поза ним протягом минулого сезону. Умовою було те, що кандидат мав взяти участь принаймні в одному турнірі IIHF протягом сезону.

Остаточний рейтинг визначився на основі голосів 70 відсотків обраних представників ЗМІ, решта 30 відсотків дісталися членам IIHF.