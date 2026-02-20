Хочемо бачити якнайменше політики: президент IIHF – про повернення збірних РФ та Білорусі на турніри

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф висловився щодо бажання повернути збірні Росії та Білорусі на міжнародні турніри, зазначивши, що у спорті хочеться бачити якнайменше політики.

Його слова наводить The Athletic.

"Ми хочемо бачити якнайменше політики у нашому спорті. І хочемо повернути збірні Росії та Білорусі. Тому що їхнє повернення означатиме – війна закінчилася і світ став трохи кращим. Але ми дотримуємося рекомендацій МОК. А ви бачите, що ці збірні не допущені до Олімпіади", – сказав Тардіф.

Нагадаємо, IIHF продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі від міжнародних змагань на сезон 2025/2026, включаючи Чемпіонат світу-2026 та Олімпіаду-2026, через безпекові ризики, пов'язані з війною проти України. Санкції поширюються на всі вікові категорії та клубні команди під егідою IIHF.

З 2022 року російський та білоруський хокей залишаються в повній ізоляції на міжнародній арені через воєнне вторгнення РФ в Україну.