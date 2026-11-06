Збірна України з хокею вперше за 10 років обіграла Велику Британію

Збірна України вперше за 10 років перемогла Велику Британію. Сталось це у другому матчі листопадового етапу Європейського кубку націй.

Зустріч завершилася перемогою українців із рахунком 5:1.

На 14-й хвилині Артем Гребеник вивів синьо-жовтих уперед, вдало завершивши атаку команди. Наприкінці першого періоду Ігор Мережко подвоїв перевагу України, закинувши шайбу майже від синьої лінії.

Британці відповіли влучним кидком Логана Нейлсона в середині другої 20-хвилинки. Проте майже одразу збірна України реалізувала більшість — відзначився Даніїл Трахт.

Третій період розпочався ще однією шайбою українців. Голкіпер британців намагався перехопити передачу на Захарова, однак зрештою відправив шайбу під кидок Андрія Денискіна. Згодом другу більшість у матчі реалізував Олексій Ворона, який скористався помилкою захисника біля власних воріт.

Зазначимо, що чемпіонат Британської хокейної ліги не зупиняється на час листопадової міжнародної паузи, тому збірна Великої Британії виступала не в оптимальному складі. Зокрема, команді не допоміг Ліам Кірк — лідер збірної та один із найкращих бомбардирів німецької DEL за останні роки. Крім того, британці залучили одразу сімох хокеїстів віком до 20 років.

Європейський кубок націй

6 листопада

Україна – Велика Британія 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Нагадаємо, напередодні збірна України стартувала з перемоги над Польщею (2:1). Наступний матч національна команда зіграє у суботу, 7 листопада, проти Італії (19:15 за київським часом).