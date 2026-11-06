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Збірна України U-18 здійснила камбек у матчі з Польщею на Турнірі чотирьох націй

Микола Літвінов — 6 листопада 2026, 19:01
Збірна України U-18 здійснила камбек у матчі з Польщею на Турнірі чотирьох націй
ФХУ

Юнацька збірна України U-18 здобула вольову перемогу над однолітками із Польщі у межах другого туру Турніру чотирьох націй.

Зустріч завершилася із рахунком 4:3.

Поляки першими відкрили лік закинутих шайб. Срока вразив ворота української команди у середині першого періоду. Паритет відновив Марченко, проте ненадовго. На початку другого періоду Бочинський оформив дубль та забезпечив полякам комфортну перевагу

Утім, підопічні Руслана Борисенка не втратили надій на перемогу, що призвело до камбеку, у якому українська команда відіграла відставання у дві шайби. Спочатку Скребела відзначився завдяки передачі від Бєляєва.

На початку третього періоду Бутко скористався більшістю та прошив польського голкіпера. Вирішальний кидок зробив Скребела, закинувши другу свою шайбу у цій грі, тим самим подарувавши нашій команді перемогу.

Турнір чотирьох націй
2 тур, 6 листопада

Польща – Україна – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 12 Срока, 1:1 – 18 Марченко, 2:1 – 21 Бочинський, 3:1 – 23 Бочинський, 3:2 – 37 Скребела, 3:3 – 48 Бутко, 3:4 – 57 Скребела

Україна: Онищенко (Колповський); Бєляєв – Глинський, Денисенко – Юсипенко – Пацеляк; Гарус – Малик, Бутко – Гордієнко – Скачков; Протеняк – Фартушенко, Скребела – Блоцький – Мальчик; Моцарь – Марченко, Годинюк – Якубинський – Скрипка.

Зауважимо, що далі на юних українців очікує протистояння з угорцями, які є господарями турніру. Зустріч відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у стартовому матчі Турніру чотирьох націй "синьо-жовті" збірна України U-18 в овертаймі здолала Румунію (3:2).

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