Збірна України U-18 пропустила 15 шайб від Словаччини

Збірна України U-18 з хокею розгромно поступилась одноліткам зі Словаччини в другому товариському матчі та завершила тренувальний збір.

Поєдинок завершився з рахунком 15:1. Українці пропустили 11 шайб у двох перших періодах. Єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначився Денис Кучук.

Товариський матч

26 липня

Словаччина U-18 — Україна U-18 15:1 (5:0, 6:0, 4:1)

Це другий спаринг зі словаками. Напередодні українці програли з рахунком 1:13.

Нагадаємо, напередодні Федерація хокею України повідомила про спробу захоплення організації. Пізніше президент ФХУ Георгій Зубко розповів про деталі цього інциденту.