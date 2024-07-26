Збірна України U-18 пропустила 15 шайб від Словаччини
Збірна України U-18 з хокею розгромно поступилась одноліткам зі Словаччини в другому товариському матчі та завершила тренувальний збір.
Поєдинок завершився з рахунком 15:1. Українці пропустили 11 шайб у двох перших періодах. Єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначився Денис Кучук.
Товариський матч
26 липня
Словаччина U-18 — Україна U-18 15:1 (5:0, 6:0, 4:1)
Це другий спаринг зі словаками. Напередодні українці програли з рахунком 1:13.
Нагадаємо, напередодні Федерація хокею України повідомила про спробу захоплення організації. Пізніше президент ФХУ Георгій Зубко розповів про деталі цього інциденту.