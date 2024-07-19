Президент Федерації хокею: Члени ради на чолі з Брєзвіним в незаконний спосіб намагаються повернутись до влади

Напередодні на офіційних ресурсах Федерації хокею України з'явилося повідомлення про спробу захоплення організації. Наш сайт вирішив зв'язатися з президентом ФХУ Георгієм Зубко та розпитати про цю ситуацію. Він розповів хронологію подій, хто за цим стоїть та які дії федерація виконує задля розв'язання цієї проблеми.

Як все відбувалося

— Для того, щоб зрозуміти, що сьогодні відбувається, потрібно трохи пояснити хронологію подій. 7 червня 2024 року був позачерговий конгрес. Насправді він був направлений на зміну деяких положень, які не впливають ані на кадрову, ані на фінансову складову. Але конгрес був зірваний, тому що напередодні ввечері, ми знаємо достовірно, була проведена нарада під керівництвом Анатолія Брєзвіна (колишній Президент ФХУ — прим.), яка фіналізувала питання усунення керівництва федерації.

Тоді стало остаточно зрозуміло про заколот. Такі сигнали поступали до мене, але ми направлені на розвиток, і точно не шукаємо конфліктів. Цього року повинен бути генеральний конгрес, і ми, як команда працюємо. Після цього дійсно ми отримали різні повідомлення. Фактично група людей показала свої обличчя, говорили неправду на конгресі, ми маємо ці відеозаписи.

Далі ми отримали звернення військового, члена профспілки військових, про спецоперацію, як там було наведено, щодо зміни керівництва на проросійських людей. Станом на сьогодні, враховуючи повагу до військових, я вважаю, ми не маємо права не реагувати на таке, тим більше, що це не поодинокі випадки. І ось ми отримали вимогу військового і не могли не діяти. Мною був поданий запит до дисциплінарного комітету, це є незалежний окремий орган спортивного правосуддя, який затверджений радою федерації. у зверненні було прохання про забезпечення тимчасового відсторонення даних осіб для того, щоб вони могли спокійно в законний спосіб довести свою невинуватість і продовжити роботу.

Це не виключення, не позбавлення, а тимчасове призупинення. Більше того рада залишається правомірною, всі виконавчі органи працюють і це жодним чином не повинно було вплинути на роботу організації. Але далі не відбулося засідання членів ради, не було кворуму. Але інші члени провели фактично незаконне зібрання, бо виключно президент за статутом має право збирати раду. Члени ради на чолі з Брєзвіним в незаконний спосіб прийняли рішення самостійно засідати, що тільки підтверджує наміри незаконно повернутись до влади. Так ми це сприймаємо.

В рамках зібрання були прийняті абсолютно незаконні рішення, спрямовані на захоплення влади. Тобто відстороненні чинний законно обраний президент, введення нового президента, затвердження в незаконний спосіб нових складів дисциплінарних комітетів тощо. Я думаю, що вони можуть приймати будь-які рішення, коли за межею права.

Таку ситуацію ми маємо наразі. Ми функціонуємо і нам дуже важлива репутаційна складова. Більш того, ми діємо відкрито і прозоро, і наразі співпрацюємо з правоохоронними органами. Ми будемо продовжувати тісну співпрацю з правоохоронними органами, щоб забезпечити безпеку і законність діяльності федерації.

— Чи можливе в цьому питанні залучення СБУ або РНБО?

— Обов’язково. Я на жаль не можу повідомити публічно план дій, бо ворог готувався до цієї події заздалегідь, і ми це точно розуміємо, тому ми будемо працювати з усіма відповідними органами. Однозначно із СБУ, РНБО та іншими. Єдине, що можу гарантувати, що це буде в законний спосіб, бо ми не маємо потреби діяти по іншому. Ми працюємо законно і маємо результати. Ми відстоїмо своє право, а незаконні зібрання та рішення, я впевнений, що сьогоднішнє суспільство, як офіційні органи, так і громадськість, не дозволить за жодних причин.

Ми продовжуємо внутрішнє розслідування. Дисциплінарний комітет продовжує розслідувати антиукраїнську діяльність зазначених членів разом з відповідними органами.

Забезпечення стабільності. Попри тимчасове відсторонення членів ради ФХУ залишається правомірним органом і продовжує ухвалювати необхідні рішення для розвитку хокею.

Інформаційна підтримка. Ми однозначно отримали сьогодні велику кількість підтримки від абсолютно різних суб’єктів хокею, спорту та суспільно-політичного життя, для мене це показник нашої роботи, бо ми ні до кого не зверталися і насправді захищаємо інтереси хокею та організації.

Бо за останні 4 роки український хокей спрогресував за незалежними оцінками більше ніж за 20 років до цього. Останній рік є найкращим за 22 роки по всіх показниках. Національна збірна підвищилась у класі, U-18 — 12-та у світі, перемогли дівчата і грається національний чемпіонат, який є цікавим і проходить у Палаці спорту. Тобто величезна робота, яку проводила команда була зроблена і робиться. І ми дійсно, не те, що не шукали конфліктів, а намагалися порозумітися з будь-ким.

Ми дамо твердий, законний, якщо потрібно, жорсткий опір

— Відповідно федерація однозначно не допустить до прийняття рішень осіб, які діють проти українського хокею. Ми будемо захищати інтереси українського спорту в будь-якій ситуації. Для багатьох учасників і для мене особисто хокей є головною справою усього життя.

Для нас це абсолютно незаконний напад. Я радий, що нас дуже багато і ми дамо твердий, законний, якщо потрібно, жорсткий опір спробам зруйнувати або захопити федерацію. Тим більше, що федерація має чітку позицію. В перший день війни я особисто зробив заяву і пішов у тероборону. Це послідовна чітка позиція всієї нашої команди.

З точки зору Анатолія Брєзвіна, я б сказав наступне. Тільки факти. Саламатін дійсно був першим віцепрезидентом в його команді, як і Сесюк, Завальнюк. Тобто ті люди, погляди яких сьогодні незрозумілі для українського суспільства. Всі віцепрезиденти після мого обрання були замінені на інших. Стосовно проросійських поглядів та зв’язків з країною терористом я не можу це ні спростувати, ні підтвердити. Для цього є відповідні органи. Для мене ця ситуація є абсолютно дивною. До мене не було жодного запиту, офіційного чи не офіційного щодо невдоволення або претензій.

Читайте також : Ексклюзив Хокейний колаборант Завальнюк: як дійшов до такого і яку зарплату буде отримувати в Росії

Сьогодні можемо констатувати, що є план людей, яких не цікавить хокей, і вони керуються іншими мотивами. Тому ми закликаємо хокейну, спортивну спільноту не піддаватися на провокації. Ми допускаємо, що вони можуть бути, бо ворог підступний. Для мене це дивно, але на жаль такі факти існують, коли ті, хто навколо нас працюють на ворога. Ми не допустимо цього і в нас багато планів.

— Скільки орієнтовно людей були присутні на цих незаконних зборах?

— Наразі рада федерації складає 21 особу. Відповідно 7 членів тимчасово відсторонено, залишається 14. Сьогодні реєстрацію підтвердили 6 людей, тому кворуму не було. Після того як нарада не відбулася вони зібрали власну, до якої долучився Брєзвін, і почав засідання. Я думаю, що на їхньому незаконному зібранні взяли участь 10-12 людей. Дані особи були рекомендовані на минулому генеральному конгресі 4 роки тому Анатолієм Брєзвіним. Вони сьогодні звинувачуються у пособництві країні-агресорці. Це по суті його люди.

Все буде хокей.