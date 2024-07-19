ФХУ повідомила про спробу захоплення організації

Федерація хокею України оприлюднила інформацію про спробу захоплення організації.

Відповідна заява ФХУ була опублікована на офіційному сайті.

"Засідання Ради федерації хокею України, яке було заплановане на 19 липня 14.00, не було відкрите та не відбулось у звʼязку з відсутністю кворуму.

Інформуємо правоохоронні органи та громадськість, що в цю хвилину відбувається спроба захоплення та вчинення дій на перешкоджання законній діяльності та інтересам Федерації хокею України.

Федерація керується статутом й законом України та буде реагувати на протиправні дії у визначений спосіб.

Закликаємо хокейну спільноту не піддаватись на провокації, а засобам масової інформації довіряти лише офіційним джерелам.

Федерація хокею України продовжує працювати в інтересах розвитку хокею в Україні", — йдеться у заяві.