ФХУ повідомила про спробу захоплення організації
Федерація хокею України оприлюднила інформацію про спробу захоплення організації.
Відповідна заява ФХУ була опублікована на офіційному сайті.
"Засідання Ради федерації хокею України, яке було заплановане на 19 липня 14.00, не було відкрите та не відбулось у звʼязку з відсутністю кворуму.
Інформуємо правоохоронні органи та громадськість, що в цю хвилину відбувається спроба захоплення та вчинення дій на перешкоджання законній діяльності та інтересам Федерації хокею України.
Федерація керується статутом й законом України та буде реагувати на протиправні дії у визначений спосіб.
Закликаємо хокейну спільноту не піддаватись на провокації, а засобам масової інформації довіряти лише офіційним джерелам.
Федерація хокею України продовжує працювати в інтересах розвитку хокею в Україні", — йдеться у заяві.
Раніше сьогодні, 19 липня, Президент ФХУ Георгій Зубко звернувся до Дисциплінарного комітету федерації з листом, в якому просив розглянути можливу антиукраїнську діяльність кількох членів організації.
Дисциплінарний комітет вирішив тимчасово відсторонити зі збереженням місця в раді до завершення перевірки та винесення остаточного рішення 7 членів: Андрія Срюбка, Михайла Царенка, Андрія Бущана, Вадима Сисюка, Костянтина Таратути, Євгена Грищенка, Олега Юдіна.
"Враховуючи триваючу повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України та абсолютну повагу до позиції військовослужбовців, наявність в керівних органах Федерації осіб, які можуть потенційними зрадниками країни, є недопустимим. Це може нанести непоправну шкоду репутації та авторитету Федерації.
З перших днів війни Федерація зайняла чітку проукраїнську позицію, засуджує дії агресора, системно домагається відсторонення країн-терористів від будь-якої діяльності в хокеї, члени організації захищають країну на фронті, а будь-які прояви антиукраїнської позиції піддаються осудженню та щодо них вживаються заходи", — йдеться на сайті ФХУ.